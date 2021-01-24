تسجيل 140 وفاة و5277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 140 وفاة و5277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة التركية، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 25073، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2429605. ولفتت وزارة الصحة التركية إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 2307721.