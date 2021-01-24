السودان تسجل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19- ووفاة 6 أشخاص وتعافي 55 حالة. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد التراكمي منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 24369 حالة، متضمنة 1713 حالة وفاة، وتعافي 18667 حالة.