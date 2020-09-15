السعودية تؤكد نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعم كل الجهود لتحقيق حل عادل وشامل

أعلن مجلس الوزراء السعودي، وقوف الرياض إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم كل الجهود الرامية إلى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وقال وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد بن عبد الله القصبي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن مجلس الوزراء استعرض خلال جلسة له اليوم الثلاثاء "مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي".

وأشار إلى "ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".وعقدت جلسة مجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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