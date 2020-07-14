التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية في مصر

لم يُسمع على طريق الإسماعيلية بالقرب من موقف العاشر من رمضان، سوى صرخات وعويل تتطاير بسبب المشهد المرعب لـ حريق طريق الإسماعيلية الذي امتد على جنبات الطريق والتهم عشرات السيارات في مشهد أدخل الرعب في نفس كل من رآه على الحقيقة أو شاهده على مواقع التواصل الاجتماعي.النيران لم تتريث في طريقها نحو التمدد لإلتهام كل ما يقابلها، تشبثت بالرصيف وانطلقت نحو السماء مشبعة بالأدخنة التي أعمت من اقترب منها على بعد كيلومترات واضطرته للتوقف على جانب الطريق ومغادرة سيارته دون العلم بمصدر الأدخنة الهائلة.البيانات الأولية قالت إن اندلاع حريق طريق الإسماعيلية جاء بسبب خط للمازوت بموقف العاشر، وشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية بسبب تأثير الأدخنة المتصاعدة ومحاولات سيارات الإطفاء إخماد الحريق، وفي سياق متصل وقع كسر في ماسورة خاصة بتوصيل المازوت والبنزين بالقرب من موقف العاشر، ونتج عنه تسرب المازوت على الأسفلت واندلاع النيران في السيارات المتواجدة بمحيط الحريق.وحصل "صدى البلد" على مقطع فيديو يرصد لحظة تسرب خط للمازوت الذى تسبب فى اشتعال نيران هائلة بموقف العاشر من رمضان.وفي هذه الأثناء، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي، الابتعاد عن الطريق تماما.وطالبت الأجهزة، قائدي السيارات والمتواجدين، بعدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت إلى عدد من السيارات.وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.



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