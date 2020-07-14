«المرور» المصرية تغلق جميع الطرق المؤدية إلى «الإسماعيلية الصحراوي»

أغلقت الإدارة العامة لمرور جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الحريق الذي نشب جراء كسر ماسورة مازوت، حيث تم غلق نفق سعد الدين الشاذلي والطريق الدائري من نفق السلام.وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي، واتخاذ الطرق البديلة لعدم خلق كثافات مرورية تعطل عملية السيطرة على الحريق.ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن تعطيل الحركة.في السياق ذاته، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تمامًا.وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين بعدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت إلى عدد من السيارات.وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.



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