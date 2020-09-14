يطلق صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة غدٍ ملتقى "حياة آمنة مطمئنة" الافتراضي الذي تنظمه جامعة جدة ضمن برنامج لجنة الأمن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة المنطقة وتستمر فعالياته أربعة أسابيع, وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.

وأوضحت وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات رئيسة لجنة الأمن الاجتماعي الدكتورة شذا خصيفان، أن الملتقى يأتي استشعاراً من دور الجامعة تجاه الاهتمام بقضايا المجتمع التي تؤثر سلباً على أمنه واستقراره وانصرافه نحو البناء والتنمية ، مشيرة الى أن الملتقى يستهدف شرائح المجتمع كافة ويسعى للإسهام في رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف وتسليط الأضواء على العديد من جوانبه المختلفة.

وبينت أن الملتقى يتضمن تسعة محاور رئيسة تناقش عددا من الجلسات الحوارية التي تتناول العديد من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بمواضيع العنف وأثاره المختلفة على مناحي الحياة كافة, أهمها العنف وأثاره الصحية ، ودور الفنون في مواجهة العنف ، ودور الرياضة في الحد من العنف ، والعنف والحالة الاقتصادية ، وخطاب العنف في الإعلام ، والعنف وثورة التقنية والتكنولوجيا ، والرؤية الإسلامية للعنف ، والقانون والعنف ، وكيفية حماية المجتمع من العنف.ويشارك في إلقاء مواضيع ومحاضرات الملتقى وإدارة جلساته نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة جدة.

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