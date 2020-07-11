أعلنت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، تصدي الجيش السوري لهجوم على مواقعه نفذته التنظيمات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي، وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على موقعها الإلكتروني عن مصدر عسكري، جاء فيه أنه: "حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من النظام التركي بهجوم واسع على بعض مواقع الجيش السوري العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف الهاون"، موضحًا: "قوات الجيش السوري العاملة في المنطقة تصدت للهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح، وبدون أي خسائر في صفوف الجيش السوري".

وفي 5 آذار/ مارس الماضي، توصل الجانبان الروسي والتركي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتسيير دوريات مشتركة على طريق اللاذقية حلب إم 4، حيث خرقت المجموعات المسلحة أكثر من مرة اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي، من خلال شن هجمات ضد مواقع الجيش السوري كانت أكبرها في أيار/ مايو الماضي، على قرية الطنجرة في سهل الغاب التي ترافقت مع اشتباكات عنيفة انسحب على أثرها الجيش السوري ليعود بعد ساعات ويستعيد البلدة والمناطق المجاورة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.

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