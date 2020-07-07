الجيش السوري يوقع بمجموعة مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية بالتنف

نفذ الجيش السوري في تدمر كمينا محكما بمجموعة إرهابية مسلحة تسللت وفق "الوطن" من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غرب السخنة.وقالت "الوطن" السورية إن الجيش تمكن من إيقاع ثلاثة مسلحين قتلى وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر.