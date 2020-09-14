مبادرات لحل الأزمة الليبية على مدار ٩ سنوات من باريس للقاهرة مرورًا ببوزنيقة
آخر تحديث GMT17:27:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

هدفها العودة بليبيا للمسار السياسي ووقف الأعمال القتالية والتدخلات الأجنبية

مبادرات لحل الأزمة الليبية على مدار ٩ سنوات من باريس للقاهرة مرورًا ببوزنيقة

العرب اليوم -

العرب اليوم - مبادرات لحل الأزمة الليبية على مدار ٩ سنوات من باريس للقاهرة مرورًا ببوزنيقة

جهود إقليمية ودولية لحل الأزمة الليبية.. أرشيفية
طرابس - العرب اليوم

تعددت مبادرات الأطراف الإقليمية والدولية بشأن الأزمة الليبية على مدار السنوات التسع الماضية، والتي ترمي للعودة بليبيا للمسار السياسي، ووقف الأعمال القتالية والتدخلات الأجنبية.

مؤتمرات للحل وكسر الجمود

وأول هذه المبادرات "إعلان باريس حول ليبيا" سنة 2018، والذي تميز بحضور أطراف النزاع الليبي وممثلي 20 دولة، دعوا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات.

وعلى خطى باريس، احتضنت مدينة باليرمو الإيطالية في عام 2018 أيضا، مؤتمرا يهدف إلى كسر الجمود الذي يلف الأزمة الليبية، وقد حثّ المشاركون في المؤتمر على إجراء استفتاء على الدستور، داعين إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، إلا إنه لم يجري تطبيق أي من مخرجات هذا المؤتمر.

وشهدت برلين في العام 2020 مؤتمرا تعهدت فيه 11 دولة باحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضته الأمم المتحدة، وعدم التدخل في شؤون هذا البلد، والتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار.

ولم ينجح مؤتمر برلين في تجسيد أي من مخرجاته على أرض الواقع، حيث أشارت تقارير عديدة إلى مواصلة تركيا دعم ميليشيات طرابلس بالأسلحة والمرتزقة.

وعقب مؤتمر برلين، عقدت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمت 5 من كبار الضباط التابعين لحكومة السراج، إلى جانب 5 آخرين من ضباط الجيش الوطني الليبي.

وتوصلت اللجنة لمسودة اتفاق تضمنت الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار، ووضع آلية مراقبة مشتركة لتنفيذ وقف العمليات القتالية، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين لمناطقهم.

وتلا اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، عن مبادرة جديدة تحت اسم "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، تم التوصل إليها مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ومن البنود التي شملها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.

وتضمن الإعلان أيضا، التشديد على ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

ودعا "إعلان القاهرة" لاستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

كما أشار الإعلان إلى "العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة،، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب".

وفي الشق السياسي، طالب الإعلان بقيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات.

وشدد هذا البند على أن تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

  ووفق الإعلان يقوم كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

ويحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

ولفت الإعلان إلى ضرورة اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.

وأكد على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

ومن أهم بنود الإعلان، دعوة المجتمع الدولي للعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وواصلت مصر جهودها الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية، حيث تشكلت لجنة كلفت بمتابعة الملف الليبي، وقد قامت باستضافة وفد من الغرب الليبي ضمّ أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية.

وفي ختام المباحثات، شدد الوفد الليبي، الذي التقى أعضاء اللجنة المصرية خلال زيارته إلى مصر استمرت 4 أيام في بيان له، الأحد، على ضرورة التوصل لآليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب الوفد عن التزامه بقرارات مجلس الأمن والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.

ونوّه البيان على ضرورة تقديم الدعم للبعثة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة وضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته مع التأكيد على أهمية الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وأداء ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل.

واتفق الوفد على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، كما تم تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية والتي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية عام 2017.

وتم الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي وبتصويت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على نتائجه التزاما بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية، ومعالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية ويتضمن رفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي.

واتفق المجتمعون على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة، كما أكدوا على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس للمصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية.

محادثات بوزنيقة

وبالموازاة مع التحرك المصري لوضع نهاية للأزمة الليبية، احتضنت بوزنيقة المغربية "حوارا ليبيا" في سبتمبر، أسفر عن التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات المغرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وكشفت وسائل الإعلام تلك أنه تم التوافق خلال محادثات بوزنيقة، على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، في خطوة يراها مراقبون مهمة لكسر الجمود وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تستأنف الرحلات الجوية مع غرب ليبيا خلال أيام

مظاهرات في شرق ليبيا تطالب بـ"إسقاط الحكومة" وعقيلة صالح يدعو لاحتواء الموقف

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مبادرات لحل الأزمة الليبية على مدار ٩ سنوات من باريس للقاهرة مرورًا ببوزنيقة مبادرات لحل الأزمة الليبية على مدار ٩ سنوات من باريس للقاهرة مرورًا ببوزنيقة



أخبار ذات صلة

GMT 17:20 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

سقوط قتلى مسلّحين موالين لـ"إيران" في ضربة "مجهولة" شرق سورية
العرب اليوم - سقوط قتلى مسلّحين موالين لـ"إيران" في ضربة "مجهولة" شرق سورية

GMT 17:02 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

عبداللطيف الزياني يصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع تل أبيب
العرب اليوم - عبداللطيف الزياني يصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع تل أبيب

GMT 15:39 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

وباء "كورونا" يضرب سجن "رومية" المركزي في لبنان
العرب اليوم - وباء "كورونا" يضرب سجن "رومية" المركزي في لبنان

GMT 11:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تحذير سعودي من "السفينة الكارثية" ومطالب باحتواء مخاطر انفجار أو غرق "صافر"
العرب اليوم - تحذير سعودي من "السفينة الكارثية" ومطالب باحتواء مخاطر انفجار أو غرق "صافر"

GMT 09:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

وفد الغرب الليبي ينهي لقاءاته في القاهرة ويؤكد على التمسك بالمبادئ الوطنية واستقلال البلاد
العرب اليوم - وفد الغرب الليبي ينهي لقاءاته في القاهرة ويؤكد على التمسك بالمبادئ الوطنية واستقلال البلاد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعدّ مِن صيحات الموضة الكلاسيكية التي تعتمدها النساء

طُرق تنسيق التنورة الميدي والطويلة على طريقة فانيسا هادجنز

واشنطن_العرب اليوم

تعدّ التنانير على مختلف أنواعها لا سيما الميدي منها والماكسي، من صيحات الموضة الكلاسيكية التي تعتمدها كل النساء في مناسباتهن المختلفة، ولهذا وفي كل موسم نشاهد أجمل تصاميم التنانير على منصات عروض دور الأزياء العالمية، واليوم جمعنا لك طرق تنسيق التنورة الميدي والطويلة على طريقة فانيسا هادجنز.فانيسا هادجنز من أكثر النجمات الشابات شهرة، وعلى الرغم من سنها الصغيرة غير أنها استطاعت أن تثبت نفسها في هوليوود وفي العالم من خلال الأدوار التي لعبتها ومن خلال اطلالاتها المميزة وأسلوبها البوهيمي في الموضة الذي ميزها عن غيرها من نجمات جيلها، فهي تمتلك نمط خاص جداً تعتمد فيه على الأسلوب البوهيمي كما ذكرنا لك مع لمسات من الأناقة والعصرية في آن معاً، وخياراتها من الأزياء دائماً ما تكون منوعة ومستوحاة من الفكرة ذاتها، وكثيراً ما نراها ف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:29 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

أسبوع الموضة في "لندن" يواجه "كوفيد 19" بالعروض الرقمية والمواعيد المجدولة
العرب اليوم - أسبوع الموضة في "لندن" يواجه "كوفيد 19" بالعروض الرقمية والمواعيد المجدولة

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 00:19 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

مجموعة من أجمل التصاميم المودرن لحمام منزلكِ تعرفي عليها
العرب اليوم - مجموعة من أجمل التصاميم المودرن لحمام منزلكِ تعرفي عليها

GMT 12:25 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

يوشيهيدي سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولّي رئاسة الحكومة اليابانية
العرب اليوم - يوشيهيدي سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولّي رئاسة الحكومة اليابانية

GMT 06:15 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

صلاح يُعذب مذيعة "ليدز يونايتد" الفاتنة ويُسجل "هاتريك" في شباك فريقها
العرب اليوم - صلاح يُعذب مذيعة "ليدز يونايتد" الفاتنة ويُسجل "هاتريك" في شباك فريقها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:44 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

وفاة الفنان عبد الرزاق الشيمي "فرعون السينما المصرية"
العرب اليوم - وفاة الفنان عبد الرزاق الشيمي "فرعون السينما المصرية"

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 15:06 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

العالمة الصينية الهاربة تخرج من مخبأ سري وتفجر مفاجأة بشأن فيروس "كورونا"
العرب اليوم - العالمة الصينية الهاربة تخرج من مخبأ سري وتفجر مفاجأة بشأن فيروس "كورونا"

GMT 03:58 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

أجمل مدن فرنسا السياحية التي لا يعرفها الكثير من الزوّار العرب
العرب اليوم - أجمل مدن فرنسا السياحية التي لا يعرفها الكثير من الزوّار العرب

GMT 18:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

روما يعلن إصابة زانيولو بالرباط الصليبي للمرة الثانية في 8 أشهر
العرب اليوم - روما يعلن إصابة زانيولو بالرباط الصليبي للمرة الثانية في 8 أشهر

GMT 00:48 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

تعرفي على أفضل الأماكن لقضاء "شهر العسل" في النسما 2020
العرب اليوم - تعرفي على أفضل الأماكن لقضاء "شهر العسل" في النسما 2020

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 08:42 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

الرئيس الموريتاني يطلق برنامجا للإقلاع الاقتصادي بـ632 مليون دولار
العرب اليوم - الرئيس الموريتاني يطلق برنامجا للإقلاع الاقتصادي بـ632 مليون دولار

GMT 00:59 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

أغنى امرأة في العالم حجم ثروتها يتضاعف بعد أزمة "كورونا"
العرب اليوم - أغنى امرأة في العالم حجم ثروتها يتضاعف بعد أزمة "كورونا"

GMT 04:20 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"
العرب اليوم - الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"

GMT 02:09 2020 الإثنين ,27 تموز / يوليو

الصور الأولى لـ سميرة توفيق بعد خروجها من المستشفى
العرب اليوم - الصور الأولى لـ سميرة توفيق بعد خروجها من المستشفى

GMT 01:45 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ساعات
العرب اليوم - ملياردير أميركي يخسر أكثر من 16 مليار دولار في 6 ساعات

GMT 15:41 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

مفاجأة غير متوقّعة بخصوص سبب رفض أحمد مكي الزواج بدنيا سمير غانم
العرب اليوم - مفاجأة غير متوقّعة بخصوص سبب رفض أحمد مكي الزواج بدنيا سمير غانم

GMT 04:34 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

"تسلا" الأميركية تخسر 14 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب تغريدة لرئيسها
العرب اليوم - "تسلا" الأميركية تخسر 14 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب تغريدة لرئيسها

GMT 05:52 2019 الجمعة ,01 آذار/ مارس

أهمّ سِمات سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المميَّزة الجديدة
العرب اليوم - أهمّ سِمات سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المميَّزة الجديدة

GMT 16:15 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 07:51 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء
العرب اليوم - نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء

GMT 16:20 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على فوائد "خيار البحر" المحظور دوليًا
العرب اليوم - تعرف على فوائد "خيار البحر" المحظور دوليًا

GMT 13:31 2020 الأربعاء ,19 آب / أغسطس

إليك علامات تلف بطارية السيارة والموعد المُتوقَّع لتغييرها
العرب اليوم - إليك علامات تلف بطارية السيارة والموعد المُتوقَّع لتغييرها

GMT 12:09 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

نصائح حديثة لتقشير الجلد الميت من القدم باستخدام الإسبرين والليمون
العرب اليوم - نصائح حديثة لتقشير الجلد الميت من القدم باستخدام الإسبرين والليمون

GMT 14:21 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"
العرب اليوم - أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab