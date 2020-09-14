مصر تستأنف الرحلات الجوية مع غرب ليبيا خلال أيام
آخر تحديث GMT09:15:44
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخبار عربية

مصر تستأنف الرحلات الجوية مع غرب ليبيا خلال أيام

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصر تستأنف الرحلات الجوية مع غرب ليبيا خلال أيام

الرحلات الجوية
القاهره_العرب اليوم

أكد النائب سعد بن شرادة عضو الأعلى للدولة بليبيا، أن سماح مصر باستئناف الرحلات الجوية مع مطارات ليبيا بالغرب والشرق يمثل "حسن النية" تجاه الغرب الليبي.وقال ابن شرادة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الوفد الليبي اتفق مع اللجنة العليا المعنية بالملف الليبي على تسهيل الحصول على التأشيرات.وتابع "كذلك اتفقنا على بحث دخول العمالة المصرية لليبيا، على أن تجتمع اللجان المعنية بهذا الملف من البلدين".وشدد ابن شرادة على أن الخطوات المصرية تمثل أهمية كبيرة للداخل الليبي وبخاصة الغرب الذي سينظر لهذه الخطوة بإيجابية كبير على عكس الفترة الماضية.

وعقد في العاصمة القاهرة، يوم الخميس الماضي، لقاءات بين قيادات سياسية واجتماعية من مختلف المناطق الليبية، وتحديدا قيادات من مختلف المناطق الغربية وأخرى ممثلة عن قوات عسكرية من الغرب، وأعضاء من الأعلى للدولة.وجرى في الاجتماعات تبادل وجهات النظر ورؤية الأطراف الليبية وخاصة من غرب ليبيا وكذلك رؤية القاهرة في مسار الأزمة.وكشف أعضاء من الأعلى للدولة عن رغبتهم في دور أكبر للقاهرة في العملية السياسية، وأن دور مصر سيضيف إيجابية لما يحدث في المغرب وجنيف.وأوضحت قيادات أن الأطراف العسكرية ستخضع لما يتم التوافق عليه بين الأطراف المجتمعة على المستوى السياسي، وأن مصر قطعت شوطا كبيرا بشأن توحيد المؤسسة العسكرية قبل 4 أبريل/ نيسان 2019.

قد يهمك أيضا:

الحوثيون يعلقون الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء ابتداء من الأربعاء
تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

أخبار عربية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصر تستأنف الرحلات الجوية مع غرب ليبيا خلال أيام مصر تستأنف الرحلات الجوية مع غرب ليبيا خلال أيام



أخبار ذات صلة

GMT 07:13 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

إسرائيليون يتظاهرون ضد سفر نتنياهو لتوقيع اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين
العرب اليوم - إسرائيليون يتظاهرون ضد سفر نتنياهو لتوقيع اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين

GMT 05:15 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

رئيس الوزراء المصرى يتابع جهود فض التشابكات بين «الأوقاف» و«الزراعة»
العرب اليوم - رئيس الوزراء المصرى يتابع جهود فض التشابكات بين «الأوقاف» و«الزراعة»

GMT 05:08 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

رئيس الوزراء المصرى يتابع موقف المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في "الشرقية"
العرب اليوم - رئيس الوزراء المصرى يتابع موقف المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في "الشرقية"

GMT 04:13 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

أعضاء "هيئة الدستور" يطالبون المبعوث الجديد لليبيا بالاستفتاء على الدستور
العرب اليوم - أعضاء "هيئة الدستور" يطالبون المبعوث الجديد لليبيا بالاستفتاء على الدستور

GMT 04:06 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للعرب "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة"
العرب اليوم - أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للعرب "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعدّ مِن صيحات الموضة الكلاسيكية التي تعتمدها النساء

طُرق تنسيق التنورة الميدي والطويلة على طريقة فانيسا هادجنز

واشنطن_العرب اليوم

تعدّ التنانير على مختلف أنواعها لا سيما الميدي منها والماكسي، من صيحات الموضة الكلاسيكية التي تعتمدها كل النساء في مناسباتهن المختلفة، ولهذا وفي كل موسم نشاهد أجمل تصاميم التنانير على منصات عروض دور الأزياء العالمية، واليوم جمعنا لك طرق تنسيق التنورة الميدي والطويلة على طريقة فانيسا هادجنز.فانيسا هادجنز من أكثر النجمات الشابات شهرة، وعلى الرغم من سنها الصغيرة غير أنها استطاعت أن تثبت نفسها في هوليوود وفي العالم من خلال الأدوار التي لعبتها ومن خلال اطلالاتها المميزة وأسلوبها البوهيمي في الموضة الذي ميزها عن غيرها من نجمات جيلها، فهي تمتلك نمط خاص جداً تعتمد فيه على الأسلوب البوهيمي كما ذكرنا لك مع لمسات من الأناقة والعصرية في آن معاً، وخياراتها من الأزياء دائماً ما تكون منوعة ومستوحاة من الفكرة ذاتها، وكثيراً ما نراها ف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:29 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

أسبوع الموضة في "لندن" يواجه "كوفيد 19" بالعروض الرقمية والمواعيد المجدولة
العرب اليوم - أسبوع الموضة في "لندن" يواجه "كوفيد 19" بالعروض الرقمية والمواعيد المجدولة

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 00:19 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

مجموعة من أجمل التصاميم المودرن لحمام منزلكِ تعرفي عليها
العرب اليوم - مجموعة من أجمل التصاميم المودرن لحمام منزلكِ تعرفي عليها

GMT 06:16 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

بومبيو يؤكّد أن أميركا تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة متطرّفة
العرب اليوم - بومبيو يؤكّد أن أميركا تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة متطرّفة

GMT 06:15 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

صلاح يُعذب مذيعة "ليدز يونايتد" الفاتنة ويُسجل "هاتريك" في شباك فريقها
العرب اليوم - صلاح يُعذب مذيعة "ليدز يونايتد" الفاتنة ويُسجل "هاتريك" في شباك فريقها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:05 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

وفاة عبد الرازق الشيمى الشهير بـ" فرعون" بعد تعرضه لأزمة صحية
العرب اليوم - وفاة عبد الرازق الشيمى الشهير بـ" فرعون" بعد تعرضه لأزمة صحية

GMT 11:29 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

"هوندا" تزيح الستار عن سيارة CR-V الجديدة وتستعد لطرحها في روسيا
العرب اليوم - "هوندا" تزيح الستار عن سيارة CR-V الجديدة وتستعد لطرحها في روسيا

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90
العرب اليوم - أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90

GMT 01:10 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

"سكودا" تكشف عن أول سيارة كروس كهربائية متطورة ومميزة
العرب اليوم - "سكودا" تكشف عن أول سيارة كروس كهربائية متطورة ومميزة

GMT 08:20 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا
العرب اليوم - مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا

GMT 04:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"
العرب اليوم - الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 20:02 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

مدرب بشكتاش يؤكّد أنّ النني هو اللاعب الوحيد الذي تمنّى استمراره
العرب اليوم - مدرب بشكتاش يؤكّد أنّ النني هو اللاعب الوحيد الذي تمنّى استمراره

GMT 06:17 2015 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

الإعلامية هبة الحسين تطلق برنامج على "اليوتيوب"
العرب اليوم - الإعلامية هبة الحسين تطلق برنامج على "اليوتيوب"

GMT 20:09 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 07:18 2020 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

أغنياء روسيا يخسرون 16.7 مليار دولار منذ بداية هذا العام
العرب اليوم - أغنياء روسيا يخسرون 16.7 مليار دولار منذ بداية هذا العام

GMT 02:50 2020 الخميس ,20 آب / أغسطس

"شاومي" تكشف عن سيارتها الجديدة لمحبي سباقات "الكارتينغ"
العرب اليوم - "شاومي" تكشف عن سيارتها الجديدة لمحبي سباقات "الكارتينغ"

GMT 12:55 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

"ميدل إيست" تكشف تفاصيل حادث طائرة ماكرون في مطار بيروت
العرب اليوم - "ميدل إيست" تكشف تفاصيل حادث طائرة ماكرون في مطار بيروت

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab