برلماني ليبي يؤكد أن مصر تستأنف الرحلات الجوية مع غرب ليبيا خلال أيام

أكد النائب سعد بن شرادة عضو الأعلى للدولة بليبيا، أن سماح مصر باستئناف الرحلات الجوية مع مطارات ليبيا بالغرب والشرق يمثل "حسن النية" تجاه الغرب الليبي.وقال ابن شرادة ، إن الوفد الليبي اتفق مع اللجنة العليا المعنية بالملف الليبي على تسهيل الحصول على التأشيرات، وتابع "كذلك اتفقنا على بحث دخول العمالة المصرية لليبيا، على أن تجتمع اللجان المعنية بهذا الملف من البلدين".

وشدد ابن شرادة على أن الخطوات المصرية تمثل أهمية كبيرة للداخل الليبي وبخاصة الغرب الذي سينظر لهذه الخطوة بإيجابية كبير على عكس الفترة الماضية.وعقد في العاصمة القاهرة، يوم الخميس الماضي، لقاءات بين قيادات سياسية واجتماعية من مختلف المناطق الليبية، وتحديدا قيادات من مختلف المناطق الغربية وأخرى ممثلة عن قوات عسكرية من الغرب، وأعضاء من الأعلى للدولة.

وجرى في الاجتماعات تبادل وجهات النظر ورؤية الأطراف الليبية وخاصة من غرب ليبيا وكذلك رؤية القاهرة في مسار الأزمة.وكشف أعضاء من الأعلى للدولة عن رغبتهم في دور أكبر للقاهرة في العملية السياسية، وأن دور مصر سيضيف إيجابية لما يحدث في المغرب وجنيف وأوضحت قيادات أن الأطراف العسكرية ستخضع لما يتم التوافق عليه بين الأطراف المجتمعة على المستوى السياسي، وأن مصر قطعت شوطا كبيرا بشأن توحيد المؤسسة العسكرية قبل 4 أبريل/ نيسان 2019.

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