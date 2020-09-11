قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن بلاده بحاجة إلى تشكيل "سلطة جديدة واحدة" وتوحيد مؤسسات الدولة للتغلب على "المرحلة العصيبة" التي تمر بها.وخاطب صالح الشعب الليبي في بيان اليوم الجمعة قائلا إن بلاده "تتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج".

وأضاف أن مواطني ليبيا "لم يحصلوا على أدنى متطلباتهم اليومية في بلد يعتبر من أغنى الدول، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة التي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن".وأشار إلى أن الحل لهذه الأزمات هو "تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي"، مؤكدا "حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق".ولفت إلى أن الاجتماع الأخير بالمغرب "لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا".

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