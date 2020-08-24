أول تعليق من البرلمان الليبي علي الإعتداء علي المتظاهرين

علق المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، على الاعتداء على المتظاهرين وسط ليبيا وقال صالح، وفقا لقناة العربية، إن الاعتداء على المتظاهرين غير مبرر، وأساءة لاستعمال السلطة أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، بانقطاع التيار الكهربائى والإنارة عن ميدان الشهداء، وسط طرابلس ، ودخوله فى إظلام تام، مساء اليوم الاثنين ويحتشد المتظاهرون الغاضبون من انتشار الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، بميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية، طرابلس لليوم الثانى على التوالى.