بورش 911 gt2 rs mr أسرع سيارة قانونية على النوبورجرينج

هناك جدلًا واسعًا بخصوص أسرع سيارة قطعت حلبة النوربورجرينج في ألمانيا وتعتبر من سيارات الانتاج والبعض يقول أنها لامبورجيني أفينتادور سوبرفيلوسي جوتا بينما يقول البعض أنها بورش 911 GT2 RS MR التي تعتبر أسرع بواقع 7 ثواني من نسخة GT2 RS على نفس الحلبة . والنسخة الجديدة المطورة من قبل مانثي راسينج تمكنت من قطع الحلبة في 6 دقائق و40 ثانية و33 جزء من الثانية مما يجعلها أسرع من سيارة SVJ.

ومن الناحية التقنية لاتزال سيارة لامبورجيني الأسرع بين سيارات الانتاج في العالم حيث أنها لم تمر بأية تعديلات مثل سيارة بورش التي مرت بتعديلات عديدة من خلال تزويدها بحلة أيروديناميكية تشمل مشتت أمامي وخلفي ولمسات أيروديناميكية أخرى وغطاء محرك مدعم وجناح خلفي معدل مع تعليق مطور بنوابض سباقية مع أقراص مكابح جديدة توفر كبح أفضل .

كما زودت السيارة بعجلات مغنسيوم أخف في الوزن اختيارية ولا توجد أي تغييرات في قوة السيارة حيث تظل بنفس القوة 690 حصان وعزم الدوران 750 نيوتن متر عبر محرك 3.8 لتر بشاحنين توربينيين سداسي الاسطوانات. وتبلغ تكلفة تحويل السيارة لشكلها الجديد قرابة 77.244 ألف يورو وباضافة العجلات الجديدة تبلغ التكلفة 95.094 ألف يورو وهو نفس سعر باناميرا 4 الجديدة في ألمانيا.