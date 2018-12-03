مانسوري تغير شكل لامبورجيني aventador s الرياضية

تقدم شركة مانسوري ثوبا من الكربون للأيقونة لامبورجيني Aventador S، التي تنتمي لفئة الموديلات السوبر رياضية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها منحت السيارة المزيد من الشراسة من خلال باقة العناصر الإيروديناميكية فائقة الخفة لألياف الكربون الشفاف، والتي تظهر على غطاء حيز المحرك وأغطية المرايا والعتبات الجانبية والناشر الخلفي والجناح الخلفي.

كما توفر مانسوري للسيارة خيار كسوة المقود الرياضي ولوحة القيادة بالجلد الفاخر أو ألياف الكربون ذات المظهر الرياضي الجذاب، فضلا عن طاقم العجلات 20 أو 21 بوصة.

جدير بالذكر أن السيارة لامبورجيني Aventador S تعتمد على سواعد محرك سحب طبيعي مكون من 12 أسطوانة يزأر بقوة 740 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 740 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الخارقة تنطلق السيارة السوبر رياضية بسرعة قصوى 350 كلم/س.