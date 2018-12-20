كشفت "رينو" الفرنسية، عن النسخة الجديدة من طرازها الشهير "كادجار"، والذي ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأعلنت "رينو"، مجموعة من التعديلات الجديدة في "كادجار"، سواء في التصميم الخارجي،أو في المقصورة الداخلية للسيارة.

وزود الطراز الجديد بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 115 حصان، يستهلك 4.4 لتر بنزين كل 100 كم.

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة في الأسواق الشهر القادم، بأسعار تبدأ من 22 ألفا، و490 يورو.

وعن أهم التجهيزات الجديدة في السيارة، أكدت الشركة أن النسخة الجديدة تضم مكيف هواء أوتوماتيكي، ومقعد أمامي قابل للطي، وشبكة عريضة، وشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة.