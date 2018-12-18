أعلنت شركة رينو أن الموديل الجديد من أيقونتها Kadjar سيتم طرحه في الأسواق خلال يناير القادم بسعر يبدأ من 22 ألف و490 يورو، (456 ألف جنيه مصري).

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تمتاز من خلال شبكة المبرد التي ظهرت أكثر عرضا، وحليات الكروم في خط التجهيزات الأعلى، والتي تظهر في المصدم وكشافات LED ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

وتزخر المقصورة الداخلية ببعض التعديلات مثل حامل الأكواب الجديد بين المقاعد والإضاءة المحيطة والشاشة اللمسية قياس 7 بوصة، كما تسع السيارة 472 لتر على الأقل.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن الموديل الأساسي من السيارة يعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 115 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع معدل استهلاك 4ر4 لتر/100 كلم.

وتضم باقة التجهيزات الاختيارية مستشعر الضوء والمطر ومكيف هواء أوتوماتيكي ومصابيح الضباب ومقعد راكب أمامي قابل للطي.