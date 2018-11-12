رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة
آخر تحديث GMT23:36:42
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

رينو تقدم "كادجار 2019" بمحركات بنزين وديزل جديدة

العرب اليوم -

العرب اليوم - رينو تقدم "كادجار 2019" بمحركات بنزين وديزل جديدة

كادجار 2019
واشنطن - العرب اليوم

من داخل موطنها الأصلي فرنسا، قدمت رينو أمام الحاضرين بمعرض باريس 2018 للسيارات موديل 2019 من كادجار التي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة نسخة Facelift المعدلة في الشكل والتجهيزات من الموديل الحالي للسيارة.

وتمثل أهم تغيير قدمته رينو مع هذا الموديل في وجود فئات جديدة من المحركات المقدمة معه، حيث قدمت الشركة الفرنسية محرك البنزين الجديد TCe GPF الذي طورته بالتعاون مع مجموعة دايملر الألمانية، ويتكون هذا المحرك من 4 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1300 سي سي، وتقدمه رينو بقوى 138 و158 حصان، كما أكدت الشركة أن المحرك متاح مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي حسب رغبة العميل.

أما عن محركات الديزل المقدمة مع هذا الموديل فتشمل أيضا محركين جديدين من فئة Blue dCi، أولهما بسعة 1500 سي سي وبقوة 113 حصان و260 نيوتن متر من عزم الدوران مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات، والثاني بسعة 1700 سي سي، وهو بقوة 148 حصان و340 نيوتن متر من عزم الدوران.

ومن حيث التصميم الخارجي لكادجار 2019 فقدمت رينو تغييرات بسيطة فيه تضمنت تعديل المصد الأمامي والمصابيح الصغيرة الموجودة على جانبيه، مع تعديل شبكة التهوية الأمامية وجعلها أعرض، كما تم تعديل الجزء الخلفي من السيارة بتعديل شكل المصابيح والإشارات الخلفية بالسيارة.

أما من الداخل فيحمل موديل 2019 من كادجار شاشة 7 بوصة تعمل باللمس بمنتصف لوحة القيادة مخصصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، كذلك تم تعديل أزرار التحكم في نظام التكييف بالسيارة، وأيضا تعديل تصميم فتحات التهوية الموجودة بلوحة القيادة، وذلك بالإضافة إلى تأكيد رينو على أن السيارة تحمل مقاعد ذات تصميم معدل لمنح الركاب مزيد من الراحة.

سيارات عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة



أخبار ذات صلة

GMT 22:31 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

فولكس فاجن تتعاون مع "مايكروسوفت" للعمل على تقنيات رقمية
العرب اليوم - فولكس فاجن تتعاون مع "مايكروسوفت" للعمل على تقنيات رقمية

GMT 22:27 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديدة لن تحصل على GT الرياضية
العرب اليوم - بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديدة لن تحصل على GT الرياضية

GMT 22:25 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

كيا تستعد لإطلاق نسختها الكهربائية الجديدة
العرب اليوم - كيا تستعد لإطلاق نسختها الكهربائية الجديدة

GMT 23:19 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة فولكس فاغن نادرة تعرض للبيع في بريطانيا
العرب اليوم - سيارة فولكس فاغن نادرة تعرض للبيع في بريطانيا

GMT 17:04 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

جاجوار تعاونت مع "المكفوفين" خلال تطوير سياراتها الكهربائية
العرب اليوم - جاجوار تعاونت مع "المكفوفين" خلال تطوير سياراتها الكهربائية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة رينو تقدم كادجار 2019 بمحركات بنزين وديزل جديدة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أشاد بالغلاف العديدُ مِن المُعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

بلانت تظهر على غلاف "فوغ" مرتدية ملابس "بوبينز"

لندن ـ ماريا طبراني

ظهرت الممثلة البريطانية إميلي بلانت، على غلاف مجلة "فوغ" الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول، مرتدية ملابس ماري بوبينز، شخصية المربية الشهيرة، وارتدت الممثلة البريطانية زيا من اللون الأحمر بأكمله من تصميم ديور، وهو عبارة عن تنورة كاملة من التول وسترة ضيقة ومظلة مفتوحة من تصميم لندن أوندرركوفر. صوّر الغلاف آني ليبوفيتز وأشاد به العديد من المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ينتظر العديد للفيلم الجديد الذي سيصدر في المملكة المتحدة في 19 ديسمبر/ كانون الأول، وقال أحد المتابعين المتحمسين: "هل يمكننا أن نحصل على تصوير لإحدى شخصيات ديزني لكل أغلفة المجلات؟"، وكتب آخر "هذا مذهل، مثلما هي إميلي بلانت، (وجميع الأشياء تبدو مرتبطة بماري بوبينز)"، وكتب شخص آخر مازحا: "حسنا هذا هو مزيج غير مريح بين إعجابات طفولتي ومراهقتي". تمثّل صورة الغلاف تحركًا بعيدًا عن التصوير التقليدي للبورتريهات والذي تفضّله عادةً

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:49 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

ميلانيا ترامب بإطلالة أنيقة في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى
العرب اليوم - ميلانيا ترامب بإطلالة أنيقة في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى

GMT 07:21 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 طُرق تنزُّه مُطلَّة على المحيط في سانتا كروز
العرب اليوم - أفضل 5 طُرق تنزُّه مُطلَّة على المحيط في سانتا كروز

GMT 10:09 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

توجَّه إلى السجاد المرسوم واجعلْ منزلك ينبض بالألوان الحيوية
العرب اليوم - توجَّه إلى السجاد المرسوم واجعلْ منزلك ينبض بالألوان الحيوية

GMT 05:11 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

"الديمقراطيون" سيحققون في استهداف ترامب للصحافة
العرب اليوم - "الديمقراطيون" سيحققون في استهداف ترامب للصحافة

GMT 00:40 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

"الخارجية" الروسية تعترض على التحقيق مع صحافي في أميركا
العرب اليوم - "الخارجية" الروسية تعترض على التحقيق مع صحافي في أميركا

GMT 05:59 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس "فيكتوريا سيكريت" يعتذر بشأن واقعة "المُتحوّلات جنسيًّا"
العرب اليوم - رئيس "فيكتوريا سيكريت" يعتذر بشأن واقعة "المُتحوّلات جنسيًّا"

GMT 01:29 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

15مدينة سمعة الطعام فيها تضاهي شهرة المعالم
العرب اليوم - 15مدينة سمعة الطعام فيها تضاهي شهرة المعالم

GMT 03:05 2018 السبت ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصر تستعد لتدشين أطول برج في العالم في العاصمة الإدارية
العرب اليوم - مصر تستعد لتدشين أطول برج في العالم في العاصمة الإدارية

GMT 07:42 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

رجل من أصل صومالي يطعن ثلاثة مواطنين في مالبورن بسكين
العرب اليوم - رجل من أصل صومالي يطعن ثلاثة مواطنين في مالبورن بسكين

GMT 17:51 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حمدي الكنيسي يحذر معدّي البرامج غير الملتزمة بالمعايير المهنية
العرب اليوم - حمدي الكنيسي يحذر معدّي البرامج غير الملتزمة بالمعايير المهنية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:15 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الحزن يسيطر على نادي الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة
العرب اليوم - الحزن يسيطر على نادي الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة

GMT 16:00 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

زيارة مجانية لمتحف"مونتريال " لعلاج المرضى الكنديين
العرب اليوم - زيارة مجانية لمتحف"مونتريال " لعلاج المرضى الكنديين

GMT 00:03 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

زيارة للبلد متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات
العرب اليوم - زيارة للبلد متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات

GMT 12:32 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

نجوم صغار لم يعد لهم وجود
العرب اليوم - نجوم صغار لم يعد لهم وجود

GMT 10:35 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

الباشوات والبهاوات في الجامعات
العرب اليوم - الباشوات والبهاوات في الجامعات

GMT 13:24 2018 الخميس ,15 آذار/ مارس

الفرار الى الله هو الحل
العرب اليوم - الفرار الى الله هو الحل

GMT 10:39 2018 الأربعاء ,01 آب / أغسطس

أفضل وأرقى المنتجعات في العالم للاستمتاع بالتزلج
العرب اليوم - أفضل وأرقى المنتجعات في العالم للاستمتاع بالتزلج

GMT 01:44 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

«أرامكو» تستثمر في مشروع بتروكيماويات شرق الصين
العرب اليوم - «أرامكو» تستثمر في مشروع بتروكيماويات شرق الصين

GMT 06:17 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارس

أبي حقًا
العرب اليوم - أبي حقًا

GMT 01:22 2015 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

محمد فؤاد المهندس يؤكد وفاة والده متأثرًا باحتراق جميع مقتنياته
العرب اليوم - محمد فؤاد المهندس يؤكد وفاة والده متأثرًا باحتراق جميع مقتنياته

GMT 06:50 2016 الإثنين ,18 تموز / يوليو

تعرّف على عشيقة كارا ديليفين التي أنقذتها من نفق الإدمان
العرب اليوم - تعرّف على عشيقة كارا ديليفين التي أنقذتها من نفق الإدمان

GMT 11:07 2018 الخميس ,05 تموز / يوليو

البلجيكي روميلو لوكاكو يكشف أسرار عن حياته في عالم الساحرة المستديرة
العرب اليوم - البلجيكي روميلو لوكاكو يكشف أسرار عن حياته في عالم الساحرة المستديرة

GMT 17:51 2016 الجمعة ,15 إبريل / نيسان

الصالون المفعم بالنقوش الكلاسيكية والحديثة صيحة ينفرد بها في كل المواسم
العرب اليوم - الصالون المفعم بالنقوش الكلاسيكية والحديثة صيحة ينفرد بها في كل المواسم

GMT 12:08 2016 الخميس ,19 أيار / مايو

لمسة الألوان الهادئة تزيين مختلف مساحات المنزل في موسم صيف 2016
العرب اليوم - لمسة الألوان الهادئة تزيين مختلف مساحات المنزل في موسم صيف 2016

GMT 12:58 2018 الإثنين ,26 شباط / فبراير

"جيلي" الصينية تستحوذ على عُشْر الشركة المالكة لـ"مرسيدس بينز" بتسعة مليارات
العرب اليوم - "جيلي" الصينية تستحوذ على عُشْر الشركة المالكة لـ"مرسيدس بينز" بتسعة مليارات

GMT 22:04 2016 الأحد ,28 شباط / فبراير

أعراض الخوف عند الأطفال وغيرها من القلق و الفزع
العرب اليوم - أعراض الخوف عند الأطفال وغيرها من القلق و الفزع

GMT 00:52 2017 الأربعاء ,05 تموز / يوليو

نوار العزايزة تكشف عن جديدها في عالم "الكروشيه"
العرب اليوم - نوار العزايزة تكشف عن جديدها في عالم "الكروشيه"

GMT 04:58 2017 الخميس ,27 إبريل / نيسان

رحلة في معالم مدينة "بلفاست" عاصمة أيرلندا الشمالية
العرب اليوم - رحلة في معالم مدينة "بلفاست" عاصمة أيرلندا الشمالية

GMT 11:42 2016 السبت ,12 آذار/ مارس

أزياء متنوعة المقاسات من "رد تاغ" لهذا الربيع
العرب اليوم - أزياء متنوعة المقاسات من "رد تاغ" لهذا الربيع

GMT 22:51 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

مجلس إدارة الأهلي المصري يرد على تصرفات الجماهير ببيان ناري
العرب اليوم - مجلس إدارة الأهلي المصري يرد على تصرفات الجماهير ببيان ناري

GMT 21:07 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

انخفاض مفاجئ في سعر صرف الدولار في سورية
العرب اليوم - انخفاض مفاجئ في سعر صرف الدولار في سورية

GMT 23:21 2016 الجمعة ,09 كانون الأول / ديسمبر

شركة "سوني" تحقق أرقاما قياسية في مبيعات بلاي ستيشن 4
العرب اليوم - شركة "سوني" تحقق أرقاما قياسية في مبيعات بلاي ستيشن 4

GMT 05:24 2017 السبت ,05 آب / أغسطس

طريق كامينو دي سانتياغو درب الحج الشهير في إسبانيا
العرب اليوم - طريق كامينو دي سانتياغو درب الحج الشهير في إسبانيا

GMT 02:33 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايو

"الشركة السورية الإيرانية" تزيح الستار عن سيارة "شهبا" الجديدة 
العرب اليوم - "الشركة السورية الإيرانية" تزيح الستار عن سيارة "شهبا" الجديدة 

GMT 11:26 2015 الثلاثاء ,24 شباط / فبراير

إياد الشوربجي يحذّر من أضرار "الإنترنت" الاجتماعيَّة والنفسيَّة
العرب اليوم - إياد الشوربجي يحذّر من أضرار "الإنترنت" الاجتماعيَّة والنفسيَّة

GMT 15:27 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

"اليونسكو" تحذر من اجراء اعمال صيانة في الملوية لانها لا تجري وفق المعايير المعتمدة
العرب اليوم - "اليونسكو" تحذر من اجراء اعمال صيانة في الملوية لانها لا تجري وفق المعايير المعتمدة

GMT 22:58 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

تعليق محمد رمضان على رفض عادل إمام التمثيل معه
العرب اليوم - تعليق محمد رمضان على رفض عادل إمام التمثيل معه

GMT 03:09 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح لتنظيف وتلميع إبريق الشاي بمكونات بسيطة للتخلص من الصدأ
العرب اليوم - نصائح لتنظيف وتلميع إبريق الشاي بمكونات بسيطة للتخلص من الصدأ
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab