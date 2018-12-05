أودي تعتزم استثمار 14 مليار يورو بحلول 2025 في تقنيات مستقبلية

أعلن الرئيس المؤقت لشركة أودي، برام شوت، اعتزام شركته استثمار 14 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة في تطوير السيارات الكهربائية والرقمنة والسيارات ذاتية القيادة.

وتسعى الشركة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن إلى إنتاج عشر سيارات كهربائية تماما ، وعشر أخرى هجين بحلول عام 2025، وقال شوت:" نحن نسير في طريقنا نحو متوجهين تماما نحو الهدف وسنركز على هذا مستقبلا بقوة ملحوظة".

وتعد الاستثمارات جزءا من استراتيجية أودي، وتعتزم الشركة إنفاق ما مجموعه 44 مليار يورو على تقنيات مستقبلية بحلول عام 2023، وتقوم الشركة بتحديث تخطيطها الاستثماري سنويا.

ومن المنتظر أن تتحول أودي إلى "علامة رائدة" في مجال السيارات الكهربائية بحلول 2025، وتهدف إلى بيع 800 ألف سيارة كهربائية وسيارة هجين، وهو ما يعادل ثلث إجمالي الإنتاج تقريبا.

وهناك العديد من المشروعات في هذا الإطار، إذ أن من المنتظر تطوير محركات كهربائية للسيارات كبيرة الحجم بالتعاون مع شركة بورش.

يذكر أن أودي لم تطرح حتى الآن سيارة كهربائية في الأسواق ،وذلك بخلاف ما فعلته منافستها (بي إم دبليو)، غير أن من المنتظر أن يتغير هذا الوضع خلال الأسابيع المقبلة إذ أن أودي ستبدأ في بيع سيارتها الكهربائية (إي-ترون) بحلول نهاية العام الجاري.