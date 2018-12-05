فولكس فاجن تعلن موعد البدء في تخليها عن محركات الاحتراق

كشفت شركة فولكس فاجن عن أهداف محددة للتخلي عن تقنية محركات الاحتراق، بإعلانها البدء في التخلي عن هذه المحركات في أقل من عشرة أعوام.

وخلال مشاركته في مؤتمر " قمة هاندلسبلات للسيارات 2018"، قال ميشائيل يوست، رئيس الخبراء الاستراتيجيين في الشركة، في فولسبورج الثلاثاء :" في 2026 سيبدأ آخر حركة إنتاج في منصة سيارات محركات الاحتراق".

يذكر أن فولكس فاجن تعول بشكل رئيسي، كبقية شركات القطاع، على المحركات الكهربائية وتعتزم التخلي عن سيارات البنزين والديزل.

وأوضح يوست ،في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات"، أن أهداف اتفاقية باريس للمناخ لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وقف تسيير سيارات بمحرك احتراق في الطرق في عام 2050.

وتابع أن فولكس فاجن تتوقع بناء على ذلك بيع آخر سيارات الاحتراق بحلول عام 2040، لافتا إلى أنه سيتم التوقف عن إنتاج مثل هذه السيارات في هذا التوقيت.

وحسب تصريحات يوست، فإن من المتوقع طرح آخر تسعة موديلات جديدة من سيارات البنزين والديزل في الأسواق في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الحالي.

كانت أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا أعلنت منتصف الشهر الماضي زيادة استثماراتها في تقنية السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والرقمنة للأعوام الخمسة المقبلة إلى نحو 44 مليار يورو، منها 30 مليار يورو للسيارات الكهربائية حسب ما صرح هربرت ديس، رئيس الشركة.