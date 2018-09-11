ذكر تقرير إخباري أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم الإعلان عن صندوق تمويلي بقيمة 106 مليون جنيه استرليني للبحث وتطوير مركبات عديمة الانبعاثات الكربونية، في خطوة تهدف لمساعدة طرق المملكة المتحدة على أن تكون خالية من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
وذكرت وكالة بلومبرج أنه سيجري تخصيص الصندوق لأبحاث تتعلق بإنتاج السيارات قليلة الانبعاثات، مع تخصيص 500 مليون جنيه استرليني أخرى للاستثمار في صناعات رئيسية أخرى بذلك القطاع.
والهدف النهائي للحكومة البريطانية من تلك الخطوة هو أن تكون جميع السيارات والشاحنات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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