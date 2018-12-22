بي ام دبليو ومرسيدس تريدان إنتاج السيارات معًا

كشفت وكالة بلومبيرج الإخبارية العالمية عن ورود عدة تقارير تشير لوجود مباحثات جارية بين كل من بي ام دبليو ومجموعة دايملر مالكة مرسيدس حول تعاون كلا الشركتين في عدد مجالات بينها صنع قطع أساسية بالسيارات.

تتراوح الفرص الجاري بحثها حالياً ما بين منصة مشتركة للسيارات، البطاريات، والقيادة الذاتية، حيث ستقتصر بروتوكولات التعاون حول التقنيات التي لا تختص بعلامة واحدة.

يأتي ذلك في إطار التوجه العام بصناعة السيارات للاستثمار بقطاعات القيادة الذاتية والتقنيات المعتمدة على البطاريات، ما يدفع العديد من الشركات إلى التعاون مع منافسيها لتخفيض التكاليف، وهو ما يظهر بشكل واضح بين فولكس واجن وفورد اللتان تقومان حالياً ببحث صفقة تتعلق بالتصنيع المشترك لسيارات الفان والسيارات الداعمة لأنظمة القيادة الذاتية.

كما أن دايملر وبي ام دبليو قد سجلتا أرباح منخفضة هذا العام، ما يعود بشكل أساسي للتوتر التجاري العالمي وارتفاع استثمارات التطوير، حيث تخطط مرسيدس بإضافة 10 سيارات كهربائية جديدة لطرازاتها خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بينما ستوفر بي ام دبليو 12 موديل كهربائي بحلول 2025.

على الرغم من مدى منافسة مرسيدس وبي ام دبليو، إلا أن هناك علاقة عملية قوية تجمعهما فيما يتعلق بشراء واستيراد عدد من قطع السيارات، إضافة لقيامها سابقاً بالتعاون مع اودي لشراء شركة الخرائط والملاحة HERE Technologies التي كانت تتبع نوكيا في 2015 مقابل 2.9 مليار دولار (10.87 مليار ريال)، وذلك قبل أن يتفق الثنائي الألماني على دمج منصتي Car2Go وDriveNow لمشاركة السيارات سابقاً هذا العام.