كشفت شركة لينكولن النقاب عن سيارتها Aviator الجديدة، التي تنتمي للفئة المتوسطة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض الـSUV.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها الجديدة تعتمد على محرك بنزين تربو مزدوج V6 سعة 3 لتر بقوة 400 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 610 نيوتن متر.

وفي نسخة Grand Touring يتعاون هذا المحرك مع آخر كهربائي ضمن نظام دفع هجين Plug-in بقوة 450 حصان/814 نيوتن متر. وفي كلا الموديلين تتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

ويعتمد نظام الدفع الهجين على بطارية ليثيوم أيون، يستغرق شحنها بالكامل من 3 إلى 4 ساعات في شبكة بقدرة 240 فولت. وتعتمد السيارة على نظام الدفع الخلفي، كما يتوفر منها نسخة الدفع الرباعي.

وبالنسبة لمجموعة التعليق، فإن السيارة تعتمد على نظام تعليق فردي للعجلات، والذي يرتبط مع تعليق هوائي متوائم وقابل لضبط الارتفاع. وهناك أيضا نظام تنبؤي يكشف عن نتوءات الطريق عن طريق الكاميرا ويضبط مجموعة التعليق وفقا لذلك.

وتتمتع المقصورة الداخلية المجهزة بثلاث صفوف بمقاعد بلمسة فخامة تعكسها الأخشاب الفاخرة والتجهيزات الجلدية، ومقاعد قابلة للضبط كهربائيا، فضلا عن شاشة Head-up، ونظام صوتي فائق، مع شاشة لمسية قياس 3ر12 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي السيارة مدججة بأنظمة القيادة المساعدة والأمان.

ومن المقرر أن تطلق لينكولن السيارة Aviator الجديدة في صيف 2019 لتشعل نار المنافسة مع مرسيدس GLE وبي إم دبليو X5 وفولفو XC90.