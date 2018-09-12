لينكولن قد تتوقف عن إنتاج كونتيننتال في 2020

كان عودة لينكولن كونتيننتال إلى الساحة من جديد بعد غياب لسنوات بمثابة الخبر السار لعشاق الشركة، ولكن يبدو أن الأمر لن يدوم طويلاً، فقد كشف مصدر داخلي من لنكولن أن الشركة تنوي إيقاف إنتاج السيارة بعد العام 2020.
الشركة في الوقت الحالي ملتزمة بالجدول الذي وضعته حول الإنتاج، فقد أنتجت ما يعادل 90% من إجمالي النسخ المحددة للعام 2019، إلا أن الحياة الإفتراضية الخاصة بالسيارة ستتوقف في العام 2020، وذكر المصدر أن المبيعات الضعيفة أكبر سبب حول هذه الخطوة كما أن مجموعة فورد تنوي التحول إلى أسطول كروس أوفر والتركيز على السيارات الثقيلة بدلاً من سيارات السيدان.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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