لينكولن قد تتوقف عن إنتاج كونتيننتال في 2020

كان عودة لينكولن كونتيننتال إلى الساحة من جديد بعد غياب لسنوات بمثابة الخبر السار لعشاق الشركة، ولكن يبدو أن الأمر لن يدوم طويلاً، فقد كشف مصدر داخلي من لنكولن أن الشركة تنوي إيقاف إنتاج السيارة بعد العام 2020.

الشركة في الوقت الحالي ملتزمة بالجدول الذي وضعته حول الإنتاج، فقد أنتجت ما يعادل 90% من إجمالي النسخ المحددة للعام 2019، إلا أن الحياة الإفتراضية الخاصة بالسيارة ستتوقف في العام 2020، وذكر المصدر أن المبيعات الضعيفة أكبر سبب حول هذه الخطوة كما أن مجموعة فورد تنوي التحول إلى أسطول كروس أوفر والتركيز على السيارات الثقيلة بدلاً من سيارات السيدان.