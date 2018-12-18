يعد تواجد سيارة مثل BMW 520i القياسية في جراج منزلهم أمر يحقق لهم السعادة الكاملة، ولكن هذا لا ينطبق على الجميع لأن هناك من يرغب في سيارات مثل M5 ولكن هناك المزيد الذي يمكن اضافته لسيارات الشركة البافارية الفاخرة متوسطة الحجم مثل اضافة لون جديد هو لون أصفر أوستين ميتاليك من قائمة BMW Individual.

وتتواجد السيارة حاليُا في شركة BMW ابوظبي موتورز في الامارات العربية المتحدة, وتعتبر السيارة في نسخة M5 Competition بالتجهيزات الكاملة مع أجزاء خاصة تشمل جناح خلفي من ألياف الكربون من AC Schnitzer موضوع فوق باب الحقيبة الخلفية لتحقيق تأثير بصري كبير بالاضافة الي توفير زوائد ايروديناميكية مختلفة مع تزويد الجزء العلوي من الجناح بلمسات من ألياف الكربون وطلاء الجزء السفلي منه بنفس لون السيارة.

كما تأتي السيارة بأربع مخارج عادم خلفية Akrapovic والمخارج من ألياف الكربون بالاضافة الي تزود السيارة بمشتت خلفي وصوت سباقي متولد من المحرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين . وتأتي السيارة بقوة 617 حصان وهي أقوي سيارة للطرق صممت من قبل الشركة البافارية ويبدأ سعر السيارة من 110 ألف دولار.

لمحة من تاريخ شركة "بي إم دبليو":

بي إم دبليو شركة المحركات البافارية "BMW" شركة ألمانية لصناعة السيارات والمحركات والدراجات النارية. وتمتلك شركتي رولز رويس وميني. تعد من قائمة المنافسين في السيارات في العالم وتعـد أكبر المنافسين للسيارات الألمانية الأخرى ذات الشعبية الكبيرة مثل مرسيدس وأودي وفولكس فاجن ومايباخ وسمارت. في 7 آذار أنشأ كارل راب الشركة بشراكة مع فرانز بوب والمصرفي الثري كاميلو كاستيغليوني. تصنع شركة بي إم دبليو أيضا المحركات والدراجات النارية، وهي بمثابة الشركة الأم لعملاق آخر للسيارات الفاخرة وهي شركة رولز رويس كما تصنع سيارات ميني كوبر.

لم تبدأ شركة بي إم دبليو باعتبارها شركة لصناعة السيارات، حيث انها كانت تصنع محركات الطائرات لسلاح الجو الألماني باسم راب موتورينفيرك بعد إندماج شركتي راب موتورز مع موتور وورك إلا أنها بعدما خسرت ألمانيا الحرب العالمية الأولى، تم فرض حظر على صناعة الطائرات الحربية ومحركاتها في ألمانيا بسبب معاهدة فرساي، فبدأت الشركة في صناعة الدراجات النارية ثم قررت دخول عالم صناعة السيارات بسياراتها الأولى سيارة بي ام دبليو 315.

شعار الشركة مستلهم من مروحة طائرة، وعلم الدولة الألمانية، والأزرق والأبيض هما اللونين الأساسين لمنطقة بافاريا حيث أن مقر الشركة في ميونيخ في ولاية بافاريا. محرك الاربع اسطوانات يعد من جزءا هاما من ارث بي ام دبليو، فقد كانت هذه المحركات موجودة في معظم سيارات بي ام دبليو الاقتصادية، لذلك تم تصميم مقر الشركة على شكل محرك رباعي الاسطوانات. أنتجت الشركة نماذج كثيرة من السيارات على مر السنين، وكلها تتميز عن غيرها من السيارات بوجود زوج من الشبك الأمامي لمقدمة السيارة يشبه شكل الكلية.