حان الوقت لـ GMC لتقديم نسخة سييرا دينالي الجديدة كلياً لقائمة سياراتها في السوق الأمريكي، والسيارة موديل 2019 تقود عائلة كبيرة من الاصدارات التي تشمل AT4 و Elevation وتعتبر النسخة الرائدة في عائلة سييرا وتأتي بملامح حصرية وتعليق بنظام تحكم قابل للتكيف يوفر أفضل عزل عن الطريق وتحكم بفضل ممتصات صدمات نشطة قابلة للتعديل في 2 ميللي ثانية.
كما تأتي السيارة بعجلات ألومنيوم 20 بوصة قياسية وشبكة تهوية خاصة لامعة متعددة الأبعاد مع لمسات كرومية خاصة وصادمين بنفس لون السيارة ومصابيح ليد أمامية عالية الكثافة ومصابيح ضباب ومصابيح خلفية ليد. كما تأتي الشاحنة الفاخرة في الداخل بمقاعد أمامية بخاصية التبريد والتدفئة ومقاعد خلفية بخاصية التدفئة ونظام صوتي Bose من 7 سماعات مع مضخم صوت Richbass في الكونسول ونظام ترفيهي GMC Premium بشاشة 8 بوصة ومشغل ابل كار بلاي اوندرويد أوتو.
وتأتي السيارة بمحرك V8 قوي سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان ونظام تحكم ديناميكي في الوقود يشمل نظام وقف تنشيط الأسطوانات. كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات يوفر سرعة وجودة في النقلات واهتزازات أقل. كما تأتي السيارة بخاصية Multipro Tailgate التي توفر 6 وظائف فريدة ووضعيات بجانب صندوق بيك أب من ألياف الكربون مقاوم للصدأ.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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