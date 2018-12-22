بريطانيا توجه مواطنيها إلى ضرورة استخدام أجهزة شحن ذكية في عام 2019 لسياراتهم الكهربائية

أعلنت وزارة النقل البريطانية عن عزمها تشجيع مواطنيها البريطانيين على إنشاء أجهزة شحن ذكية لسياراتهم الكهربائية، وإنها ستعمل على ذلك حتى تكون كل أجهزة شحن السيارات الكهربائية ذكية في غضون شهر يوليو 2019 القادم، لتخفيف الحمل عن شبكة الكهرباء الوطنية.

وأن المنحة المالية المقدرة بـ 500 جنيه إسترليني لتركيب نقطة شحن منزلية كهربائية مستمرة، ولن تتوقف، بهدف تشجيع البريطانيين على استبدال السيارات الكهربائية التي تحافظ على البيئة العامة ولا تلوثها بالانبعاثات والأدخنة بسيارات البنزين.