فولكس فاجن تتخلى عن المحركات العادية قريبًا وتتحول إلى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية من فولكس فاجن تضع عليها الشركة طموحات كبيرة، وبخاصة على الجيل الجديد من سيارات I.D الكهربائية، فيما تحاول الشركة أن تنافس تسلا لتصبح أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم .

وبالطبع فإن هذا يعني أن مجموعة فولكس فاجن سوف توقف إنتاج محركات الاحتراق الداخلي في نهاية المطاف ، ويبدو أن الأمر سيحدث في وقت قريب عزيزي القارئ ، أقرب بكثير مما تتخيل ..