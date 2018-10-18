مواصفات الجيل القادم من بورش 911 gt3
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مواصفات الجيل القادم من "بورش 911 GT3"

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العرب اليوم - مواصفات الجيل القادم من "بورش 911 GT3"

الجيل القادم من بورش 911 GT3
القاهرة - العرب اليوم

تعمل بورش على تطوير الجيل القادم من أهم سياراتها الأيقونة 911، قد شوهدت فئة GT3 الرياضية من السيارة.

تحافظ بورش على عراقة تصميم 911 مع كل جيل جديد، ولكنها تضيف شيئاً ما في كل مرة لتمييز الأجيال عن بعضها، ومع الجيل الجديد فإن أوضح إضافة هي عودة الإضاءة الخلفية المتصلة بصيغة وتقنيات عصرية، وفي الصور التجسسية نشاهد 911 GT3 بجناح خلفي رياضي كبير ومخارج عادم وسطية تميز GT3 عن معظم الفئات الأخرى.

تستعد بورش لإطلاق الجيل الجديد من 911 في معرض لوس أنجلوس قبل نهاية العام, ومن ناحية أخرى فقد أكدت الشركة أنها لن توفر نظام قيادة ذاتية بالكامل في سياراتها.

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مواصفات الجيل القادم من بورش 911 gt3 مواصفات الجيل القادم من بورش 911 gt3



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مواصفات الجيل القادم من بورش 911 gt3 مواصفات الجيل القادم من بورش 911 gt3



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