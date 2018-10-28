تحتفل هامبورغ غدا باستقبال أولى طائرات "إيرباص A380" العملاقة التي تقوم طيران الإمارات بتسييرها بانتظام لتشكل بذلك واحدة من رحلتيها اليوميتين بين دبي وهامبورغ.

وتدشن أكبر ناقلة دولية في العالم هذه الإضافة الجديدة عبر رحلتها الصباحية "إي كيه 59/60" لتنفرد طيران الإمارات بكونها الناقلة الأولى والوحيدة التي تسير عملاقتها إلى مطار هامبورغ.

وتستعد هامبورغ لاستقبال هذا الحدث على أكمل وجه إذ تم تجهيز المطار بكل ما تحتاج إليه الطائرة العملاقة لتهبط فيه عبر بوابات وجسور متحركة صممت خصيصا لها اذ تم استثمار ما يزيد على 750 ألف يورو لتجهيزات الأدراج المتحركة والجسر الثالث الذي يدخل المسافرون من خلاله إلى القسم العلوي من الطائرة.