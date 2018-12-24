زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لبكين، منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان الاثنين أن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات في محافظة شايتونغموين بمدينة شيغازة بمنطقة التبت، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.