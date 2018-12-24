زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين
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زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين

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العرب اليوم - زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين

مقياس ريختر للزلزال
بكين _ العرب اليوم

ضرب زلزال بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لبكين، منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان الاثنين أن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات في محافظة شايتونغموين بمدينة شيغازة بمنطقة التبت، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين



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زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب منطقة التبت جنوب غربي الصين



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