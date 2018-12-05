تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجات قبالة كاليدونيا الجديدة

زلزال قوّته 7.6 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي، اليوم الأربعاء، ما استدعى تحذيرا من حدوث تسونامي.

وقال مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي إنه "من الممكن حدوث أمواج تسونامي خطيرة على الشواطئ الواقعة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال".

ونصحت سلطات كاليدونيا الجديدة مواطنيها بضرورة توخي الحذر فيما أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيراً مماثلاً