زلزال عنيف بقوة 7.5 بمقياس ريختر يضرب روسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 7.5 على مقياس ريختر بالقرب من شواطئ كامتشاتكا أقصى شرق روسيا وفقا لهيئة الخدمة الجيوفيزيائية الروسية.

أعلنت هيئة الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، عن وقوع هزة أرضية بقوة 7.5 على مقياس ريختر بالقرب من شواطئ كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وتشير المعطيات إلى أن الهزة سجلت 7.5 درجة على مقياس ريختر، من جانبه أبلغ مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي بتهديد حصول تسونامي بعد الزلزال قبالة سواحل كامتشاتكا.

وجاء في بيان للمركز "يمكن حدوث موجات تسونامي داخل دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل روسيا".

ووفقا لهيئة الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، فقد ضرب زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر في الساعة 20:01 بتوقيت موسكو، بالقرب من شواطئ كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وكان على عمق 40 كم، وزلزال آخر بقوة 7.5 على عمق 85 كم.