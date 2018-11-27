هزة أرضية جديدة تضرب قضاء خانقين في ديالى العراقية

أفادت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان بأن هزة أرضية جديدة ضربت -اليوم الثلاثاء- مدينة "خانقين" هي الثانية خلال ساعات، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن "المراصد الزلزالية سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 3.4 على مقياس ريختر.

وأضافت أن "الهزة الأرضية كانت على بعد 24 كيلومترا من مركز المدينة، وكانت على عمق 10 كيلومترات من باطن الأرض"، مشيرة إلى أن "المواطنين شعروا بها في قضاء خانقين والمناطق المحيطة بها"، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.

وكانت هيئة الأنواء الجوية قد أعلنت - في وقت سابق - أن هزة أرضية ضربت خانقين وكلار بلغت قوتها 4.5 على مقياس ريختر.