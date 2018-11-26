هزة أرضية متوسطة تضرب أجزاء واسعة من العراق

ضربت هزة أرضية متوسطة مساء اليوم العاصمة العراقية بغداد، وعدة مدن عراقية أخرى بشمال البلاد ووسطها.

ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بغداد.