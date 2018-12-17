أطقلت شركة موزيلا النسخة التجريبية للإصدار فايرفوكس 65 على أندرويد، وتتضمّنت هذه النسخة ميزة لطالما طال انتظارها وهي دعمه لصور WebP.

ولمن لا يعرف صور WebP هي عبارة عن تنسيق صور تم تطويره من قبل جوجل، وهو يستند بالأساس إلى ترميز الفيديو VP8 المستخدم من قبل WebM الذي يدعم بدوره الضغط الكبير الغير الضار، مما يجعل هذا التنسيق منافسًا لكلٍ من التنسيقات الشائعة مثل JPEG و PNG.

وهذا التنسيق موجود على كروم منذ 2011، وقدومه على فايرفوكس خيرٌ من أن لا يأتي أبدًا، أخيرًا وكما أشرنا التحديث متاح في القناة التجريبية يمكنك تحميله من هنا، أو تحميله بملفه الـ APK من هنا.

نبذة مختصرة عن متصفح "فاير فوكس":

هو متصفح ويب مجاني وحر "مفتوح المصدر" يعمل على أنظمة تشغيل متعددة، تعمل مؤسسة موزيلا والعديد من المتطوعين على تطويره. تهدف مؤسسة موزيلا بفيرفكس إلى تطوير متصفح سريع وصغير وقابل للتوسيع، منفصل عن طقم برمجيات موزيلا. أصبح المتصفح فيرفكس المشروع الرئيس لمؤسسة موزيلا، ويتم تطويره بالتوازي مع ثندربرد عميل البريد.

قبل الإصدار الأول 1.0 الصادر بالتاسع من نوفمبر 2004، كان فيرفكس قد نال الثناء في الكثير من وسائل الإعلام، من ضمنها فوربس وجريدة الوول ستريت جورنال، ومع أكثر من خمس وعشرين مليون تنزيل في الأيام التسعة والتسعين الأوائل من ظهور الإصدار 1.0، أحرز فيرفكس أعلى نِسَب التنزيل عبر الإنترنت بين البرامج مفتوحة المصدر، بالأخص على يد المستخدمين المنزليين، وفي 19 أكتوبر 2005، أحصى موقع فيرفكس التنزيل رقم 100 مليون، في أقل من سنة من صدور الإصدار الأول (344 يوما فقط). وصدر فيرفكس 1.5 في التاسع والعشرين من نوفمبر 2005، بأكثر من 2 مليون تنزيل في الساعة الست والثلاثين الأول من صدوره، وأحصى موقع فيرفكس التنزيل رقم 200 مليون في أغسطس 2006 بحسب موقع انشر فيرفكس، وقد تم إصدار فيرفكس 2.0 في 24 أكتوبر 2006, أما عن الآصدار الآخير منه وهو فيرفوكس 7 فقد تم إصداره في 27 سبتمبر 2011, وتم تحديثه إلى الإصدار 7.0.1 في 30 سبتمبر 2011 بعد 3 أيام من إصدار فايرفوكس 7.

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