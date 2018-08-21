أشارت مدونة أمان تكنولوجيا المعلومات Kuketz إلى قيام مؤسسة موزيلا بإزالة الأداة الإضافية "Web Security" الخاصة بمتصفحها الشهير فايرفوكس من بوابة التنزيلات بسبب مخاوف أمنية.

وأوضح الخبراء الألمان أن الأداة الإضافية "Web Security" تقوم بجمع بيانات التصفح الحساسة، ويتم إرسال البيانات بدون تشفير، ولكنها تكون "مجهولة الهوية". وتنصح مدونة أمان تكنولوجيا المعلومات بالتخلي عن استعمال الأداة الإضافية "Web Security" حتى إشعار آخر، وأكدت مؤسسة موزيلا أنها ترغب في التحقق من الأداة الإضافية.

وتهدف الأداة الإضافية "Web Security" إلى التحذير من مواقع الويب الضارة، حيث إنها تقوم بمقارنة صفحة الويب مع قواعد البيانات المعروفة لمواقع تصيد البيانات، وتقوم بحظر هذا الموقع إذا كانت نتيجة المقارنة إيجابية.