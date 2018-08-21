أشارت مدونة أمان تكنولوجيا المعلومات Kuketz إلى قيام مؤسسة موزيلا بإزالة الأداة الإضافية "Web Security" الخاصة بمتصفحها الشهير فايرفوكس من بوابة التنزيلات بسبب مخاوف أمنية.
وأوضح الخبراء الألمان أن الأداة الإضافية "Web Security" تقوم بجمع بيانات التصفح الحساسة، ويتم إرسال البيانات بدون تشفير، ولكنها تكون "مجهولة الهوية". وتنصح مدونة أمان تكنولوجيا المعلومات بالتخلي عن استعمال الأداة الإضافية "Web Security" حتى إشعار آخر، وأكدت مؤسسة موزيلا أنها ترغب في التحقق من الأداة الإضافية.
وتهدف الأداة الإضافية "Web Security" إلى التحذير من مواقع الويب الضارة، حيث إنها تقوم بمقارنة صفحة الويب مع قواعد البيانات المعروفة لمواقع تصيد البيانات، وتقوم بحظر هذا الموقع إذا كانت نتيجة المقارنة إيجابية.
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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