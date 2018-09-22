موزيلا تطلق متصفح جديد لأجهزة الواقع الافتراضي

كشفت شركة "موزيلا"، عن نسخة جديدة من متصفها الشهيرة "فاير فوكس"، باسم Firefox Reality وتستهدف أجهزة ونظارات الواقع الافتراضى، وفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكي.
ويدعم المتصفح أجهزة الواقع الافتراضي لكل من منصة Daydream وOculus Go وVive Wave، كما يتيح للمستخدمين نافذة واحدة يمكن من خلالها عمل عرض واقع افتراضي أو ثنائي الأبعاد، مع خيار التصفح في الوضع الخاص، واستخدام ميزة البحث الصوتي.
فيما علقت الشركة أن الإصدارات القادمة من هذا المتصفح ستضم العديد من المميزات الإضافية مثل فرز المواقع المفضلة عبر Bookmarks، وعرض فيديوهات بتقنية 360 درجة بالإضافة لمزامنة المتصفح وغيرها.
وكانت شركة جوجل قد قامت في وقت سابق بإطلاق متصفح Chrome VR ليكون متاحا لأجهزة Daydream VR ويوفر أيضاً الفرصة لتجربة ألعاب الواقع الافتراضي عبر الإنترنت من خلال نظارات الواقع الإفتراضي، إلا أن متصفح فاير فوكس يوفر خيارا آخر للمهتمين بالواقع الإفتراضي.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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