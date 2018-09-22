موزيلا تطلق متصفح جديد لأجهزة الواقع الافتراضي

كشفت شركة "موزيلا"، عن نسخة جديدة من متصفها الشهيرة "فاير فوكس"، باسم Firefox Reality وتستهدف أجهزة ونظارات الواقع الافتراضى، وفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكي.

ويدعم المتصفح أجهزة الواقع الافتراضي لكل من منصة Daydream وOculus Go وVive Wave، كما يتيح للمستخدمين نافذة واحدة يمكن من خلالها عمل عرض واقع افتراضي أو ثنائي الأبعاد، مع خيار التصفح في الوضع الخاص، واستخدام ميزة البحث الصوتي.

فيما علقت الشركة أن الإصدارات القادمة من هذا المتصفح ستضم العديد من المميزات الإضافية مثل فرز المواقع المفضلة عبر Bookmarks، وعرض فيديوهات بتقنية 360 درجة بالإضافة لمزامنة المتصفح وغيرها.

وكانت شركة جوجل قد قامت في وقت سابق بإطلاق متصفح Chrome VR ليكون متاحا لأجهزة Daydream VR ويوفر أيضاً الفرصة لتجربة ألعاب الواقع الافتراضي عبر الإنترنت من خلال نظارات الواقع الإفتراضي، إلا أن متصفح فاير فوكس يوفر خيارا آخر للمهتمين بالواقع الإفتراضي.