موزيلا تنشر تقرير بيانات استخدام متصفحها فايرفوكس



نشرت شركة موزيلا تقرير الاستخدام الخاص بمتصفحها فايرفوكس، والذى تسعى من خلاله لتتبع درجة إقبال المستخدمين على خدماتها، ووضع الخطط لإصلاح الأمر وزيادة ترغيبهم فى حال النفور واستخدامهم لبدائل أخرى، حيث يعرض التقرير مدى الإقبال وأى الفئات الأكثر استخداماً للمتصفح، والكيفية التى يتم استخدامه بها.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فيضم التقرير العديد من المعلومات الشهرية والسنوية حول عدد المستخدمين، وعدد الساعات التى يقضونها يوميا عبر المتصفح، إضافة إلى الملحقات الأكثر شعبية التى يضيفونها له، وعدد مستخدمى هذه الإضافات.

وكشف التقرير أيضا عن أفضل 10 بلدان استخداما للمتصفح فيما يتعلق بنسخة سطح المكتب، إلا أن الشركة كشفت أنه من الصعب عليها جمع المعلومات فى متصفح الهواتف، والتى وعدت بتوفير هذه الخاصية فى النسخ القادمة.

وأشارت الشركة إلى أن عملية جمع البيانات تجسس على المستخدمين فى الوقت الفعلى للتصفح، وإنما هى عبارة عن عملية لتجميع البيانات لعدد من المستخدمين بشكل مجهول المصدر.