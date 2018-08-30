موزيلا تنشر تقرير بيانات استخدام متصفحها فايرفوكس

نشرت شركة موزيلا تقرير الاستخدام الخاص بمتصفحها فايرفوكس، والذى تسعى من خلاله لتتبع درجة إقبال المستخدمين على خدماتها، ووضع الخطط لإصلاح الأمر وزيادة ترغيبهم فى حال النفور واستخدامهم لبدائل أخرى، حيث يعرض التقرير مدى الإقبال وأى الفئات الأكثر استخداماً للمتصفح، والكيفية التى يتم استخدامه بها.
ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فيضم التقرير العديد من المعلومات الشهرية والسنوية حول عدد المستخدمين، وعدد الساعات التى يقضونها يوميا عبر المتصفح، إضافة إلى الملحقات الأكثر شعبية التى يضيفونها له، وعدد مستخدمى هذه الإضافات.
وكشف التقرير أيضا عن أفضل 10 بلدان استخداما للمتصفح فيما يتعلق بنسخة سطح المكتب، إلا أن الشركة كشفت أنه من الصعب عليها جمع المعلومات فى متصفح الهواتف، والتى وعدت بتوفير هذه الخاصية فى النسخ القادمة.
وأشارت الشركة إلى أن عملية جمع البيانات تجسس على المستخدمين فى الوقت الفعلى للتصفح، وإنما هى عبارة عن عملية لتجميع البيانات لعدد من المستخدمين بشكل مجهول المصدر.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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