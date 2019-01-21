أعلنت الهيئة الروسية لتنظيم وسائل الإعلام الإثنين أنها أطلقت إجراءات إدارية ضد شبكتي التواصل الاجتماعي الأميركيتين فيسبوك وتويتر اللتين اتهمتهما بعدم الامتثال للقانون الروسي.

وقال رئيس الهيئة الكسندر جاروف لوكالات الأنباء الروسية إن "روسكومنادزور تطلق اليوم إجراءات إدارية ضد مجموعتي" تويتر وفيسبوك.

وأضاف أن الهيئة طلبت من المجموعتين الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض تخزين بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية.

وتابع جاروف أن "الشركات التي تدير شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قدمت ردودا رسمية على طلباتنا تأكيد حفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في روسيا"، موضحا أن "هذه الردود لا تتضمن تفاصيل عن تنفيذ القانون فعليا في الوقت الحالي أو في المستقبل".

من جهته، قال الناطق باسم الهيئة نفسها فاديم امبيلونسكي لشبكة التلفزيون الروسية "روسيا 24" الإثنين "نأمل في تحميلهما مسؤولية إدارية، وبعبارة أخرى ستفرض عليهما غرامة".

وكانت السلطات الروسية أمرت في 2016 بحجب شبكة التواصل الاجتماعي المهني لينكد-إن التي رفضت تنفيذ القانون حول إبقاء بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية. ومنذ ذلك الحين، لا يمكن الاطلاع على هذا الموقع في روسيا.