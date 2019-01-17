أطلقت توتير خيار تنظيم عرض التغريدات في التايم لاين بالشكل التقليدي وبالاعتماد على زمن نشرها بشكل رسمي على تطبيقها لنظام الأندوريد، وذلك بعد فترة من التجارب وشهر واحد فقط من إطلاقها على نسخة iOS.

حيث غردت المنصة عبر حسابها الرسمي عن توفر هذه الخاصية لجميع مستخدمي الأندرويد منذ الأمس، والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من جمهور المستخدمين نظراً لأنها تضفي جواً من الترتيب في متابعة تغريدات الأصدقاء والمُتَابعين بشكل مباشر وتبعاً لوقت إطلاقها.

وبالتالي تجنبهم الغوص في طريقة العرض السابقة المبنية على عرض التغريدات نظراً لأهميتها بغض النظر عن وقت التغريد والتي قد تبنتها تويتر منذ 4 سنوات وكانت تسبب تشتتاً عند أغلب المستخدمين.

فيما لا يزال خيار العرض وفقاً للتغريدات الأهم متاحاً للمستخدم فيمكنه التنقل بينهما بكل سهولة واختيار الطريقة التي تناسبه عبر الضغط على أيقونة النجوم في أعلى التايم لاين.