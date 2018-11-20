أصابت أعطال موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" ما جعلهما خارج الخدمة في العديد من دول العالم. وأفادت تقارير بوجود مشكلات في الوصول إلى خدمة "فيسبوك" و"إنستغرام" في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، الأرجنتين والمملكة المتحدة.وبدأ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن وجود مشكلات في الوصول إلى التطبيقات بعد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش.