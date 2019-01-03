زيت السمسم يُستخدم في العناية بالبشرة والشعر والنواحي الجمالية

يستخدم زيت السمسم في العديد من النواحي الجمالية والصحية، أيضاً نظراً لفوائده المذهلة، فهو خفيف ومتاح وغير مكلف أبدًا، كما أنه يتميز برائحة مميزة مما يجعله خيار مثالي لزيوت التدليك، بالإضافة إلى ذلك فهو زيت ممتاز للعناية بالبشرة والشعر.

تعرفي على فوائد زيت السمسم للشعر:

حماية الشعر من أشعة الشمس: الوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجية الضارة، هي أحد الفوائد المذهلة لزيت السمسم، فتطبيق زيت السمسم، على فروة الرأس يحمي الشعر من التلف الناتج عن التعرّض لأشعة الشمس المباشرة.

لعلاج الشعر التالف: يتميز زيت السمسم بقدرة امتصاص عالية على الشعر، فبذلك يساعد على تجديد وإنعاش الشعر التالف، من خلال تغذية جذور الشعر وفروة الرأس بعمق.

لتنعيم الشعر: زيت السمسم يساعد على تنعيم الشعر الخشن والجاف بفعالية، كما يعمل على منع الشيب المبكر للشعر.

لمنع تساقط الشعر: وكما نعرف أن الإجهاد والتوتر لهما دور كبير في تساقط الشعر، لذلك فإن زيت السمسم من خلال خواصه المساعدة، على تخفيف التوتر يعمل على تجنب تساقط الشعر.

بلسم للشعر: زيت السمسم بلسم طبيعي رائع للعناية بالشعر، يمكنكِ خلطه مع مرطب جيد للشعر واستعماله على الشعر وفروة الرأس.