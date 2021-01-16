بريطانيا تسجل 41346 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 41346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 1295 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الصحة البريطانية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز 3,357,000 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88590 حالةً.