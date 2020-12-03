إسبانيا تسجل 254 وفاة و10127 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 254 حالة وفاة و10127 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19). وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1675902 إصابةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 46038 حالةً.

