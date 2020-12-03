إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا

سجلت إيطاليا 993 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 23225 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 58038 حالة وفاة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1665000 إصابة.