إيطاليا تسجل 16377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و672 وفاة

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 672 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 16377 إصابة جديدة وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 55576 حالةً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,600,000 إصابةً.