إيطاليا تسجل 686 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 686 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 54363 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم أنها سجلت 26323 إصابة جديدة بالفيروس, ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1538217 إصابةً.