اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 84 حالة وفاة وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.