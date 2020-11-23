السنغال تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السنغال 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي الحالات بلغت 15897 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 330 حالة.